Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt/ Lentföhrden/ Kaltenkirchen - Kriminalpolizei Pinneberg gelingt Festnahme und Inhaftierung eines Wohnungseinbrechers

Bad Segeberg (ots)

Dem Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg (ehemals Soko Wohnung) ist die vorläufige Festnahme eines Wohnungseinbrechers aus Bad Bramstedt mit dem Ziel der Inhaftierung gelungen.

Hintergrund der umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen war zunächst ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Lentföhrden am 05.09.2022. Hier war eine verdächtige Person mit Aufbruchwerkzeug auf der Videoüberwachung der Hauseigentümer aufgefallen. Diese Person ließ sich anhand dieser Videoaufnahmen sicher als ein 43-jähriger Beschuldigter identifizieren, dessen tatsächlicher Wohnort zunächst unbekannt war. Observationsmaßnahmen führten in der Folge zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes im Stadtgebiet von Bad Bramstedt. Es folgten weitere verdeckte Ermittlungsmaßnahmen bzgl. des Beschuldigten, die jedoch nicht zu einer Festnahme auf frischer Tat gereichten. Ein schließlich am gestrigen Donnerstag (03.11.2022) beim Beschuldigten an dessen Aufenthaltsort in Bad Bramstedt umgesetzter Durchsuchungsbeschluss führte u. A. zum Auffinden von Stehlgut aus Wohnungseinbrüchen in Bad Bramstedt im Juli diesen Jahres sowie in Kaltenkirchen bereits im Juli 2021.

Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich gegenüber den Ermittlern der Kriminalpolizei Pinneberg zumindest für eine der vorgeworfenen Taten teilgeständig. Auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel wurde der Beschuldigte wegen dringenden Tatverdachts der benannten Wohnungseinbruchdiebstähle vorgeführt. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Neumünster erließ am heutigen Tag (04.11.2022) einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

KI Pinneberg - SG 4

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell