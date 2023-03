Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Fahrstreifenwechsel nicht angezeigt

In den Leitplanken endete die Fahrt am Montag auf der B10 bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 26-Jährige mit seinem Peugeot in Richtung Göppingen. Etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Nassach wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei blinkte er nicht. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr auf fast gleicher Höhe eine 46-Jährige. Als diese den Fahrstreifenwechsel bemerkte, hupte sie. Der Fahrer des Peugeot erschrak und riss sein Lenkrad nach rechts. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Das geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Durch den Unfall verletzte sich der 26-Jährige leicht an der Hand. Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro, an den Leitplanken ebenfalls auf 2.000 Euro.

Hinweis:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

