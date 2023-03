Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Lüftungsanlage gerät in Brand

Ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage soll am Dienstag in Biberach zu einem Feuerwehreinsatz geführt haben.

Ulm (ots)

Gegen 1.10 Uhr meldeten Arbeiter den Brand in der Fertigungshalle in der Hans-Liebherr-Straße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Aus dem Gebäude drang dichter Qualm. Alle Arbeiter hatten dies bereits verlassen. Als Brandherd konnte eine verschmorte Lüftungsanlage lokalisiert werden. Von dieser ging das Feuer aus. Die Feuerwehr lüftete die Halle, so dass die Arbeiter dorthin zurückkehren konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen. Es wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr Biberach war mit 17 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Zudem waren zwei Rettungswagen im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

++++0442790 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell