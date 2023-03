Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Über rote Ampel gefahren

Schwerere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Montag in Göppingen-Holzheim.

Ulm (ots)

Die 41-Jährige fuhr kurz nach 10.30 Uhr mit ihrem Fiat in der Wielandstraße in Richtung B10. An der Kreuzung Holzheimer Straße ordnete sie sich nach links ein und hielt an der roten Ampel. Zeugen berichteten, dass die Frau trotz roter Ampel unerwartet losfuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem VW einer 40-Jährigen, die in Richtung Holzheim fuhr. Die VW-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0439514 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell