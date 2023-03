Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Passanten angepöbelt

In polizeilichem Gewahrsam endete der Montag für einen 29-Jährigen in Ulm.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit pöbelte der 29-Jährige auf dem Münsterplatz mehrere Passanten an. Er schrie laut herum und sprang Personen an. Eine eintreffende Polizeistreife erteilte dem Mann einen Platzverweis. Dem kam er nicht nach. Die Polizisten brachten ihn auf ein Polizeirevier. Offensichtlich war der Mann betrunken. Eine Richterin ordnete den Gewahrsam an und der 29-Jährige kam in eine Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Dort pinkelte er noch gegen eine Wand. Für die Kosten der Reinigung muss er nun aufkommen.

Hinweis:

Die Polizei ist der Garant für die Sicherheit in der Region. Sie hat das Gewaltmonopol. Alle Menschen können sich darauf verlassen, dass Polizistinnen und Polizisten keine willkürlichen Maßnahmen treffen.

+++++++ 0437847 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell