Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Teerkolonne offenbar in der Region Grabow unterwegs

Grabow (ots)

In der Region Grabow ist der Polizei am Montag eine sogenannte Teerkolonne gemeldet worden, die einer Privatperson Asphaltierungsarbeiten auf dem Grundstück anbot. Zu einem Vertragsabschluss kam es nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen der Wanderarbeiter oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach der Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, derartige Angebote im Vorwege genauestens zu prüfen und im Zweifelsfall nicht darauf einzugehen. Mit Beginn des Frühjahrs ist vermutlich wieder vermehrt mit dem Auftreten solcher Teerkolonnen zu rechnen.

