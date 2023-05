Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Dieseldiebstahl; Brände; Auseinandersetzung; Pkw-Aufbruch; Einbruch

Reutlingen (ots)

Heftiger Verkehrsunfall auf der B 28

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der B 28 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet. Ein 38-Jähriger war kurz nach 20.30 Uhr mit einem Subaru Forester auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Betzingen verlor er bei Starkregen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Mittelleitplanke. Der SUV geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich mehrmals und krachte nach etwa 150 Metern gegen die rechte Schutzplanke. Anschließend blieb das Fahrzeug quer auf der rechten Fahrspur stehen. Glücklicherweise zog sich der Unfallverursacher lediglich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst und einer Notärztin vor Ort versorgt werden konnten. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 30.000 Euro belaufen. Zur Straßenreinigung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Subaru und der Fahrbahnreinigung musste die B 28 in Richtung Tübingen zeitweise voll gesperrt werden, so dass es zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 23 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (ms)

Reutlingen (RT): Kraftstoff entwendet

Dieseldiebe haben sich am vergangenen Wochenende an einem Lkw in der Straße Am Heilbrunnen zu schaffen gemacht. Durch bislang unbekannte Täter wurde an dem Laster der Tank aufgebrochen und eine größere Menge Diesel abgeschlaucht. Der Schaden kann nach jetzigem Sachstand noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen, das am Montagvormittag verständigt wurde, hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Eningen (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Montagabend in Eningen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein zehnjähriger Radfahrer gegen 18 Uhr auf dem Kirschengärtlesweg unterwegs, wobei auf der Rahmenstange ein Achtjähriger saß. Offenbar fuhr der lenkende Junge ungebremst in die Bahnhofstraße ein. Dort kam es zur Kollision mit der rechten Seite eines vorbeifahrenden VW, der von einer Frau im Alter von 21 Jahren gelenkt wurde. Während der Zehnjährige ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb, musste der verletzte Sozius vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 1.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Brennender Dunstabzug

In einem Wohnhaus in der Rotenackerstraße im Stadtteil Sankt Bernhardt ist am Montagabend eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 18.30 Uhr wie die Abzugshaube möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und Polizei konnten keine Flammen mehr feststellen. Die Bewohnerin wurde im Anschluss vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall in Unteraichen

Bei einem Verkehrsunfall in Unteraichen ist am Montagnachmittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Kurz nach 14.30 Uhr bog eine 83 Jahre alte Frau mit einem VW vom Elsterweg nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Hohenheimer Straße ein, wobei es möglicherweise zu einem minimalen Streifkontakt mit einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin kam. Diese war zuvor von der Max-Lang-Straße herkommend über die Bahngleise hinweg auf die Hohenheimer Straße abgebogen. Auf Höhe des Elsterwegs geriet die Radlerin ins Straucheln und auf die Gegenfahrspur, wo es zur frontalen Kollision mit dem Laster eines 57 Jahre alten Mannes kam. In der Folge stürzte die Frau zu Boden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Lkw sowie am Pedelec wird auf insgesamt circa 2.500 Euro geschätzt. Am VW war augenscheinlich kein Schaden erkennbar. (mr)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung am Busbahnhof

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof ist es am Montagmittag, gegen 13.40 Uhr, gekommen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge wurden zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche von mehreren Unbekannten angegangen und geschlagen, wobei sie leicht verletzt wurden. Der 17-Jährige verständigte in der Folge die Polizei. Kurz zuvor war zwischen den zwei Jugendlichen und zwei ebenfalls noch Unbekannten am Bahnhof ein Handgemenge entstanden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang der Vorfälle. (mr)

Wendlingen (ES): Radfahrer zu Fall gekommen

Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer nach einem Sturz am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 60-Jährige war gegen 17.40 Uhr in Unterboihingen in Verlängerung der Hauptstraße unterwegs, als er auf der abschüssigen Strecke aus noch unbekannter Ursache zu Fall kam. Ersthelfer fanden den Verunglückten und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts um ihn. Am Pedelec des Mannes war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Pkw-Aufbruch am helllichten Tag

Am helllichten Montag hat in Tübingen ein Pkw-Aufbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 12.40 Uhr und 13 Uhr schlug der Täter an einem in der Straße Horemer geparkten Nissan eine Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Inneren des Wagens einen Rucksack samt Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Hechingen (ZAK): Fahrrad kontra Pkw

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Straße Lotzenäcker zugezogen. Der 44-Jährige fuhr dort gegen sechs Uhr mit seinem Mountainbike zunächst auf dem Radweg von Bodelshausen in Fahrtrichtung Hechingen. Beim Versuch, die Fahrbahn der Straße Lotzenäcker zu überqueren, kam es daraufhin zu der Kollision mit einer bevorrechtigten 29-jährigen Lenkerin eines Dacia Duster. Der 44-Jährige konnte noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt werden und anschließend seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden am Dacia beträgt nach jetzigem Sachstand circa 3.000 Euro. (jp)

Bisingen (ZAK): Rauchentwicklung in Wohnhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zum Dienstag, kurz vor ein Uhr, zu einem Wohnhaus in der Weinbeerstraße in Thanheim ausgerückt, nachdem über Notruf eine Rauchentwicklung gemeldet worden war. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein Heizlüfter im Erdgeschoss aus noch unbekannter Ursache stark zu qualmen begonnen. Der Rauch breitete sich daraufhin im Inneren des Wohnhauses aus. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten angerückt war, lüftete das Gebäude und rettete vier Bewohner, die sich ins Obergeschoss des Hauses begeben hatten, mit einer Drehleiter. Alle Bewohner wurden anschließend vom Rettungsdienst untersucht. Ein 16-Jähriger musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Insassen eines Pkw, der am Montagabend von der K7113 abgekommen ist. Eine 43-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit einem Renault und drei weiteren Insassen auf der Kreisstraße von Trillfingen in Richtung L410 unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur K7165 kam sie mit dem Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault blieb im Graben stehen und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden am Pkw, der fahrbereit blieb, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Inwieweit ein im Graben verlaufender Tunnelbachlauf beschädigt wurde, muss noch geprüft werden. (rn)

Balingen (ZAK): Festnahme nach Einbruch

Zwei Jugendliche sind nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagmorgen gegen 02.30 Uhr in ein Gebäude im Stadtteil Roßwangen eingebrochen. Nachdem eine Nachbarin Licht im Inneren des Gebäudes wahrgenommen und die Polizei verständigt hatte, wurde das Gebäude umstellt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten die beiden Tatverdächtigen widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge waren mehrere Räume durchwühlt worden. Der genaue Sachschaden kann nach jetzigem Sachstand noch nicht beziffert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen den Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Balingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

