POL-GÖ: (35/2023) Polizeikommissariat Duderstadt bekommt neue Telefonnummer - Umstellung am kommenden Mittwoch

Göttingen (ots) - Goslar (ots) Torfhaus Am Samstag, 14.01.2023, haben zunächst unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten in Torfhaus mit einer unbekannten Substanz zur Detonation gebracht. Hierbei wurden der Geldautomat und das angrenzende Objekt erheblich beschädigt. Im Anschluss der Tat flüchteten die Täter vom Tatort. Hierbei ...

