POL-GÖ: (33/2023) Polizei stellt bei Personenüberprüfung Fahrrad sicher - Herkunft unbekannt, Eigentümer gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße, Höhe Hotel Freigeist Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 16.30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Bei der Überprüfung eines Jugendlichen haben Beamte bereits am Donnerstag vor Heiligabend (22.12.22) gegen 16:30 Uhr in der Weender Landstraße in Höhe des Hotel Freigeist ein dunkelblaues BMX-Fahrrad der Firma "Avigo" vom Typ "Sting" sichergestellt (Foto).

Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass das Fahrrad vermutlich irgendwo im Stadtgebiet gestohlen wurde. Die Herkunft ist weiterhin unbekannt.

Passanten hatten Polizei und Rettungsdienst informiert, weil sie den 14-Jährigen aus Göttingen mit dem Fahrrad auf dem Radweg sitzend angetroffen hatten und einen Unfall vermuteten. Es stellte sich heraus, dass weder ein Unfallgeschehen vorlag noch der Jugendliche Verletzungen davongetragen hatte.

Da sich im Rahmen der Befragung des Jugendlichen Zweifel an der Herkunft seines Fahrrads ergaben, stellte die Polizei das mitgeführte BMX sicher. Der Überprüfte wurde nach Personalienfeststellung an seine Mutter übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2117 entgegen.

