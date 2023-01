Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (32/2023) Sperrung der A 7 zwischen AS Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg ebenfalls aufgehoben - Aktuelle Pressemitteilung

Göttingen (ots)

NORTHEIM (jk) - Auch die Sperrung der A 7 zwischen den AS Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg wurde aufgehoben.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der freigegebenen Strecke ist vorläufig auf 80 km/h begrenzt. Die Autobahnpolizei rät Verkehrsteilnehmenden darüber hinaus zu einer vorsichtigen und angepassten Fahrweise.

GÖTTINGEN. Seit 14.20 Uhr - und somit früher als gestern angekündigt - ist die A7 in Fahrtrichtung Kassel auch in den zwei nördlichsten betroffenen Abschnitten, von der Anschlussstelle (AS) Northeim-Nord bis zur AS Northeim-West und von der AS Northeim-West bis zur AS Nörten-Hardenberg, vollflächig frei befahrbar. Seit 13.15 Uhr ist der Abschnitt von der AS Göttingen-Nord bis zu AS Göttingen einstreifig befahrbar. Auf den freigegebenen Abschnitten gilt Tempo 80.

