Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zwischen Walddorf und Gniebel verletzt worden. Eine 24-Jährige bog gegen 15.30 Uhr mit einem Citroen von der K 6774 kommend auf die K 6764 ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 87 Jahre alten VW-Lenkers. Beide Beteiligten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7.500 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Millotstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Gasträumen, in denen er in der Folge sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchsuchte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radler zusammengestoßen

Zwei Verletzte und ein geschätzter Sachschaden von mehr als 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der K6914 zwischen Hagelloch und der Einmündung Ebenhalde ereignet hat. Ein 61-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der K6914 (Hagellocher Straße) unterwegs, weil der parallel verlaufende Radweg gesperrt war. Dabei übersah er eine ebenfalls auf dem Gehweg entgegenkommende 68 Jahre alte Pedelec-Fahrerin. Auf Höhe des Lampertsbrunnen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 61-Jährige so schwer stürzte, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die 68-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell