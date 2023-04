Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchtes Raubdelikt

Junge Frau versucht, hochwertige Uhr vom Arm zu reißen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (28. April 2023) gegen 11:50 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann aus Huis Ter Heide (NL) die Lilienstraße in Richtung Goldsteege. Auf der Kreuzung stand ein schwarzer VW Passat, so dass der Niederländer anhielt. Eine junge Frau kam zu seinem Wagen und sprach auf ihn ein. Dann öffnete sie die Wagentür und stieg sogar in das Fahrzeug. Unvermittelt ergriff sie den linken Arm des 78-Jährigen und versuchte mit Gewalt, seine hochwertige Armbanduhr zu stehlen. Weil sich der Angegriffene wehrte, gelang es der jungen Täterin nicht, die Uhr an sich zu bringen. Schließlich rannte sie zurück zu dem schwarzen VW Passat, stieg auf der Beifahrerseite ein und flüchtete damit.

Die junge Frau wird als 24-26 Jahre alt, mit südosteuropäischem Aussehen und schwarzen, langen Haaren beschrieben. Sie trug eine schwarze Hose und eine hellere Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu dem VW Passat, dessen Fahrer oder Kennzeichen oder zu der beschriebenen Frau geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

