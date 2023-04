Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Friedlich den 1. Mai begehen

Die Polizei rät

Kreis Kleve (ots)

Das lange Wochenende steht vor der Tür und viele wollen in den Mai tanzen oder fassen eine Maiwanderung ins Auge. Oft wird dabei Alkohol konsumiert, deshalb rät die Polizei, das Auto im Anschluss stehen zu lassen. Bei der Benutzung von E-Scootern gelten dieselben Promille-Grenzen wie beim Autofahren. Bei betrunkenen Fahrern sollte man nicht einsteigen, sondern diese von der Fahrt abhalten. Bus und Taxi sind die sicheren Alternativen. Bei der Maiwanderung am Montag (1. Mai 2023) gilt es, auf alle am Straßenverkehr Teilnehmenden, beispielsweise auf Fußgänger mit Bollerwagen, Rücksicht zu nehmen. Es wird empfohlen, Personen, die bei Alkoholkonsum aggressiv werden, aus dem Weg zu gehen. In brenzligen Situationen ist die Polizei unter Notruf 110 zu erreichen. Die Polizei Kleve wünscht allen einen sonnigen und friedlichen Auftakt in den Mai. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell