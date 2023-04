Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag streiften sich zwei Autos in Laupheim und verursachten Sachschaden.

Kurz vor 7.45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Opel in der Straße Kirchberg. Er war bergauf unterwegs und fuhr in der Linkskurve zu schnell. Deshalb geriet er über die Mitte der Fahrspur. Dort kam ihm ein 54-Jähriger mit einem BMW entgegen. Der fuhr in Richtung Stadtmitte. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide Autofahrer nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

