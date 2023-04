Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Gerätehütten aufgebrochen

Ohne Beute blieb ein Einbrecher am Sonntag oder Montag in Warthausen.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr war ein Einbrecher auf einem eingezäunten Grundstück in Warthausen zu Gange. Das befindet sich in der Ehinger Straße. Der Unbekannte brach am Metalltor die Verriegelung ab. So gelangte er auf das Gelände. Der Unbekannte hebelte die Türen zu zwei Hütten auf. Offenbar hatte der Täter nichts gefunden, was für ihn von Belang war. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

