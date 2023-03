POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: E-Bikes aus mehreren Tiefgaragen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) - Am helllichten Tage brachen bislang unbekannte am Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Boxbergring ein und entwendeten einen Tresor. Der oder die Täter verschafften sich dabei über das Aufbrechen eines Türschlosses Zutritt in die Wohnung, welche sich in den oberen Stockwerken befindet. Anschließend wurden alle Zimmer durchsucht und ein über 100 KG schwerer Tresor samt Inhalt ...

mehr