POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb wiedererkannt

Am Montag ertappte ein Detektiv in Ulm einen mutmaßlichen Ladendieb.

Ulm

Gegen 19 Uhr beobachtete der Detektiv einen 28-Jährigen in einem Geschäft. Der Zeuge erkannte den Mann als mutmaßlichen Dieb mehrerer Diebstähle in den letzten Monaten. Er verständigte die Polizei. Die durchsuchte den Mann und fand auch Diebesgut. Das Diebesgut, zwei T-Shirts, hatte er in einer Tasche bei sich. Gegenüber der Polizei gab der 28-Jährige mehrere Diebstähle in der Vergangenheit zu. Der 28-Jährige sieht nun Anzeigen entgegen.

