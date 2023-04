POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Kleve (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. April 2023) haben sich unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Hintertür Zutritt zu einem Jugendzentrum an der Lindenallee verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen kleinen Tresor. Danach flüchteten die Unbekannten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die ...

