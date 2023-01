Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Graffiti-Schmierereien - Täter gesucht

Weitefeld (ots)

Im Tatzeitraum 17.01. bis 23.01.2023 kam es in den Ortsbereichen Daaden und Weitefeld zu einer Massierung von Farbschmierereien. In Daaden wurde die Außenfassade der öffentlichen Toilettenanalage am Festplatz beschädigt. In Weitefeld kam es an der dortigen Grundschule, an einem Einkaufsmarkt sowie an einem Stromverteilerkasten zu Sachschäden durch Graffiti. Es entstanden Sachschäden im 4-stelligen Euro-Bereich. Hinweise zu dem oder den bisher unbekannten Täter/n an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell