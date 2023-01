Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei Betzdorf meldet Ermittlungserfolg- Randale in der Silvesternacht weitestgehend aufgeklärt

Betzdorf (ots)

In der Silvesternacht kam es im Innenstadtbereich von Betzdorf, wie bereits berichtet, zu mehreren polizeilichen Einsatzanlässen. Gegen 23:15 Uhr kam es zum Wurf mehrerer Böller in den Gastraum einer Lokalität, wo sich zu diesem Zeitpunkt viele Gäste aufhielten; diese blieben unverletzt. Einer, der flüchtenden Jugendgruppe nacheilender Mann wurde von der Gruppe attackiert, aufs übelste beleidigt und leicht verletzt. Gegen 23.45 Uhr feuerte ein Jugendlicher aus seiner Hand heraus eine Silvesterrakete auf den Haupteingang des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Betzdorf. Er flüchtete anschließend unerkannt. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bereitschaftspolizei mit Böllern beworfen und es kam zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Umfangreiche Ermittlungen der Beamten des Sachgebietes Jugend der PI Betzdorf führten zu einem 17-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Betzdorf. Der Tatverdacht gegen den jungen Mann konnte im Verlauf des Ermittlungsprozesses erhärtet werden; er ist als Hauptverantwortlicher für die Taten verifiziert. Die Ermittlungen in diesem Kontext werden hiesigerseits fortgeführt, um das Dunkelfeld zu weiteren Mittätern aufzuhellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell