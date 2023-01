Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Weyerbusch (ots)

Am Mittwoch, 25.01.2023, gegen 14.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8, zwischen Hasselbach und Weyerbusch, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lkw die B 8 in Richtung Weyerbusch. Kurz vor der Ortslage Weyerbusch löste sich an dem Fahrzeug die Karkasse eines Reifens. Diese wurde anschließend gegen einen entgegenkommenden Pkw VW Passat geschleudert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro. Der Fahrer des Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er setzte seine Fahrt in Richtung Altenkirchen fort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum Lkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.

