Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebin gestellt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 25.01.2023 wurde gegen 12:00 Uhr durch eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes eine Ladendiebin gestellt. Diese entwendete dort Waren im Wert von 42 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Durchsuchung der Diebin fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut eines anderen Geschäfts. So trug die 39jährige Beschuldigte unter ihrer Winterjacke eine weitere Jacke, an welcher sich noch das Preisschild befand. Die Gesamtsumme des Diebesgutes belief sich auf über 100 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell