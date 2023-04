Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Betrügerische Telefonanrufe

Mehrere Angerufene handelten richtig!

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstag- und Mittwochnachmittag (25./26. April 2023) bekamen im Bereich des Kreises Kleve mehrere Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Diese Betrugsmasche durch sogenannte Schockanrufe führte in der Vergangenheit mehrfach zur Übergabe von Geld oder Schmuck an die Betrüger.

In den letzten Tagen haben sich mehrere Senioren und Seniorinnen im Alter von 60 bis 92 Jahren aus Kleve, Geldern und Rheurdt bei der Polizei gemeldet, weil sie verdächtige Anrufe erhalten hatten. In diesen Fällen blieb es beim Betrugsversuch, denn die Angerufenen handelten richtig, glaubten den Anrufern nicht, sondern wurden misstrauisch. Sie gingen nicht auf die Aufforderung zur Geld oder Schmuckübergabe ein. Letztlich legten sie einfach auf! Anschließend fragen sie telefonisch bei der Polizei nach.

Ein Anruf bei der örtlichen Polizeiwache kann helfen, die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Die Telefonnummern der Wachen in Emmerich, Kleve, Goch, Kevelaer und Geldern finden sie im Internet auf der Seite der Polizei Kleve (kleve.polizei.nrw) oder im Telefonbuch.

Hier noch einmal die Präventionstipps der Polizei:

- Melden Sie sich nicht mit Namen, sondern mit "Hallo" oder "Guten Tag" am Telefon. - Meldet sich der Anrufer nicht mit Namen, erraten Sie diesen nicht. - Geben Sie keine Auskünfte über persönliche Wertsachen oder Daten. - Legen Sie auf, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt. - Bedenken Sie, dass nicht 110 im Display steht, wenn die Polizei anruft. - Beenden Sie das Telefonat bewusst und wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens. - Rufen Sie die Polizei an, wenn Sie unsicher sind, ob alles mit rechten Dingen zugeht und fragen Sie nach. - Erstatten Sie sofort Anzeige, wenn Sie Opfer geworden sind.

Es ist allerdings erfreulich, dass die Betrüger nach bisherigen Erkenntnissen in den letzten Tagen im Kreis Kleve erfolglos blieben. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell