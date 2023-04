POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Am Sonntag (16. April 2023) zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bergstraße einen grauen Audi A1. Die Halterin stellte an der hinteren Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Es konnte rote Fremdfarbe am Unfallschaden gesichert werden. Der Unfallverursacher, der sich pflichtwidrig entfernte, war ...

