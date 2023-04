Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorroller auf Berufskolleg-Parkplatz gestohlen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (26. April 2023) zwischen 08:15 und 13:20 Uhr haben unbekannte Täter einen Motorroller gestohlen, der auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Felix-Roeloffs-Straße abgestellt war. Das rot-weiße Kleinkraftrad der Marke Changzhou Kwang trägt das Versicherungskennzeichen 535RNY und auffällige grüne Griffe. Zeugen, die den Motorroller gesehen haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

