Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gaststätteneinbruch

Bargeld entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit von Sonntag (23. April 2023) um 18:30 Uhr bis Montag (24. April 2023) um 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte am Spoykanal unterhalb der Straße Opschlag ein. Die Eingangstür wurde aufgebrochen und Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder anderen Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

