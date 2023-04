Rheurdt (ots) - An der Einmündung Neufelder Straße / Neufeld ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn war in einem Ford Transit auf der Straße Neufeld in Richtung A40 unterwegs. An der Einmündung zur Neufelder Straße wollte er weiter geradeaus auf einen gegenüberliegenden Feldweg fahren. Als der Mann die ...

mehr