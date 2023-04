Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall

Zwei PKW an Einmündung kollidiert

Rheurdt (ots)

An der Einmündung Neufelder Straße / Neufeld ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn war in einem Ford Transit auf der Straße Neufeld in Richtung A40 unterwegs. An der Einmündung zur Neufelder Straße wollte er weiter geradeaus auf einen gegenüberliegenden Feldweg fahren. Als der Mann die Neufelder Straße dazu passieren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 3er BMW einer 60-jährigen Fahrerin aus Rheurdt, die vorfahrtsberechtigt auf der Neufelder Straße in Richtung Tönisberg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 60-Jährige schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell