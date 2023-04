Goch-Pfalzdorf (ots) - In der Zeit von Samstag (22. April 2023) um 22:00 Uhr bis Sonntag (23. April 2023) um 17:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Waterkuhlstraße in Pfalzdorf ein. Das Wohnhaus wird zurzeit renoviert. Die Unbekannten entwendeten hochwertige Werkzeugmaschinen der Marken Makita und Stihl. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, wenden sich bitte an ...

