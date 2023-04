Rees-Empel (ots) - Am Montag (24. April 2023) kam es auf der Reeser Straße (B67) in Empel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beifahrer in einem Zustellerfahrzeug schwere Verletzungen erlitt. Ein 47-Jähriger aus Gelsenkirchen war gegen 09:20 Uhr als Paketzusteller in einem LKW (7,5 Tonnen) auf der Halderner Straße in Richtung B67 unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug ...

