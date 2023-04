Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

Beifahrer schwer verletzt, B67 gesperrt

Rees-Empel (ots)

Am Montag (24. April 2023) kam es auf der Reeser Straße (B67) in Empel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beifahrer in einem Zustellerfahrzeug schwere Verletzungen erlitt. Ein 47-Jähriger aus Gelsenkirchen war gegen 09:20 Uhr als Paketzusteller in einem LKW (7,5 Tonnen) auf der Halderner Straße in Richtung B67 unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 53-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Gelsenkirchen. Als der 47-Jährige an der Kreuzung zur B67 weiter geradeaus fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Sattelzug, der die B67 vorfahrtsberechtigt in Richtung Rees befuhr. Der 53-Jährige in dem Zustellerfahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Unfallklinik. Der 49-Jährige Fahrer der Sattelzugmaschine und der 47-Jährige am Steuer des Zusteller-LKW blieben nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt. Durch die Wucht der Kollision wurden der Klein-LKW und die Sattelzugmaschine in einen Straßengraben geschleudert.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve erschien am Unfallort. Aufgrund der Maßnahmen der Unfallaufnahme und für die Bergung und Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge ist die B67 aktuell gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell