Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Silberner Wagen nach Kollision mit Fiat gesucht

Geldern (ots)

Am Samstag (22. April 2023) um kurz nach 21:30 Uhr war eine Frau in einem weißen Fiat Punto auf der Vernumer Straße in Richtung der Stettiner Straße unterwegs. Laut ihren Angaben sei ihr auf der Höhe einer Apotheke ein silberner Wagen entgegengekommen und dabei auf ihre Fahrbahn geraten. Die Frau versuchte noch auszuweichen, es kam aber zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Punto an der Fronstoßstange links beschädigt, ein Scheinwerfer zersplitterte. Das andere Auto - vermutlich ein Mercedes, BMW oder Ford mit Klever Kennzeichen - beschleunigte nach dem Unfall und setzte seinen Weg in Richtung Pariser Bahn fort. Die Frau in dem Punto wendete und versuchte noch, dem Wagen zu folgen, verlor ihn aber aus den Augen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

