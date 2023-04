Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht auf Hotelparkplatz

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Hotels an der Annastraße hat sich am Samstag (22. April 2023) zwischen 14:00 und 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer hat in dem Zeitraum einen dort abgestellten, weißen MG EHS beschädigt. Es entstanden großflächige Kratzer an der Fahrertür des MG. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

