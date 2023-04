Goch-Pfalzdorf (ots) - In der Zeit von Samstag (22. April 2023) um 21:00 Uhr bis Sonntag (23. April 2023) um 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Garten eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße in Pfalzdorf ein. Die Unbekannten brachen in ein Gartenhaus und die Garage ein und entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, ein schwarzes Pedelec der Marke ...

mehr