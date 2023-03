Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Führen eines Pkw unter Alkoholeinwirkung, Zeugen gesucht.

Wolken (ots)

Am 04.03.2023, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer gegen 23:21 Uhr ein Pkw Audi auf der L52 Höhe Wolken gemeldet, der aufgrund unsicherer Fahrweise in den Gegenverkehr geriet und hierdurch beinahe einen Zusammenstoß mit einem anderen Pkw verursachte. Der entgegenkommende Pkw, welcher aus Richtung Koblenz-Metternich in Richtung Wolken unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver in die Fahrbahnbankette verhindern. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw Audi am Shell-Autohof einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,83 Promille festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Insassen des entgegenkommenden Pkws werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-103-2911 in Verbindung zu setzen.

