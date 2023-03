LPI-SHL: Zeugin nach Körperverletzung gesucht

Römhild (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter warfen Samstagnacht gegen 22:30 Uhr einen Feuerwehrskörper in einen Briefkasten in der Weberstraße in Römhild. Durch die Explosion wurde der Kasten vollständig zerstört. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie zwei männliche Personen im Alter von schätzungsweise 14-16 Jahren vom Tatort flüchteten. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

