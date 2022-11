Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefahrenbremsung eines vollbesetzten Schulbusses endet glimpflich

Fünf Kinder leicht verletzt

Laage / Landkreis Rostock (ots)

Am 18.11.2022 kam es um 13:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall in 18299 Laage mit einem mit ca. 80 Schülerinnen und Schülern vollbesetzten Schulbus. Der Busfahrer befuhr mit einem Bus der Firma Rebus die Bundesstraße 108 in Laage aus Richtung Breesen kommend, als ihm an der Kreuzung zur Bahnhofstraße ein Pkw die Vorfahrt nahm. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 57 Jahre alte Fahrer eine so starke Gefahrenbremsung durchführen, dass mehrere Kinder das Gleichgewicht verloren und im Bus stürzten. Da zunächst nicht klar war, wie viele Kinder sich verletzt haben und gegebenenfalls wie schwer, begaben sich sofort ein Rettungshubschrauber und sechs Rettungswagen zum Unfallort. Dort stellte sich heraus, dass lediglich fünf Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren leichte Blessuren davontrugen und nach der Behandlung im Rettungswagen von ihren Eltern abgeholt werden konnten. Bei der Unfallverursacherin handelt es sich um eine 78-jährige Frau aus Schleswig-Holstein. Diese befand sich ebenfalls noch am Unfallort. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

