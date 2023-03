Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrszeichen gestohlen

Heßberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten gleich vier in der Weitersrodaer Straße in Heßberg aufgestellte Verkehrszeichen. Diese befanden sich auf einer Umleitungsstrecke im Ort. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Salzunger Polizei (03695 551-0) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell