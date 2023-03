LPI-SHL: Erfolgreiche Kontrolle

Bad Salzungen (ots) - Am Freitag, dem 24.03.2023, wurde durch einen aufmerksamen Bürger der Polizei Bad Salzungen der Fund eines damenlosen Damen-Fahrrades mitgeteilt. Fundort war der Parkplatz am "Platz an den Beeten". Das silberne (mit pinken Abschnitten) 26er Fahrrad der Marke "McKinsey" wurde durch die Polizei sichergestellt und wird dem Fundbüro in Bad Salzungen übergeben. Dort kann es von einer berechtigten Person in Empfang genommen werden. Rückfragen bitte an: ...

