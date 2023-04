Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Schwarzer Mitsubishi beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (22. April 2023) zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Am Beyenkamp, in Höhe der Kreuzung mit der Netterdensche Straße, einen schwarzen Mitsubishi. Die Halterin stellte an der linken, hinteren Fahrzeugtür sowie am Radlauf einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

