Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

In der Woche vom 17.04.2023 bis 23.04.2023 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 780 Geschwindigkeitsverstöße fest. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten während dieser Kontrollen 31 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es meist um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Sechs Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor; in fünf Fällen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch das Verhalten von Radfahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei 32 Mal bei den Schwerpunktkontrollen mit Verwarnungsgeldern.

Zusätzlich fand am Mittwoch (19. April 2023) ein kreisweiter Kontrolleinsatz der Polizei Kleve statt, bei dem zusätzlich 420 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Drei Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie sich auf ein Fahrverbot einstellen müssen. Darüber hinaus wurden 76 Verstöße festgestellt, die durch die Einsatzkräfte mit Verwarnungsgeldern geahndet wurden, darunter waren auch zwölf Radfahrende.

Die nächsten Termine für unsere kostenlosen und sehr interessanten Pedelec und E-Bike Trainings sind am 05.05.23 bei der Feuerwehr Goch und am 30.05.2023 am Tichelpark in Kleve.

Informationen und Anmeldung unter 02821/504 1542 und 1547 (oder per Mail an vsb.kleve@polizei.nrw.de). (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell