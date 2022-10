Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge informierte die Polizei: Drei Festnahmen nach Einbruch in der Dortmunder Gartenstadt

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Samstagabend (8.10.2022) über vier vermummte und dunkel gekleidete Täter, die in ein Wohnhaus am Brockhausweg in der Dortmunder Gartenstadt einbrechen würden.

Der Anrufer schilderte um 23.20 Uhr seine Beobachtungen, so dass die Polizei drei Verdächtige auf der Flucht in Richtung Bundesstraße 1 noch in der Nähe des Tatortes festnehmen konnte. Ein weiterer Mann konnte entkommen. An der Fahndung waren auch Polizistinnen und Polizisten beteiligt, die für Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt eingesetzt waren.

Die Polizei lieferte die 27, 31 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam ein und nahm ihnen Beute und Einbruchswerkzeug ab. Während der Tat suchten die Männer das gesamte Haus nach Wertgegenständen ab. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und gleicht dieses mit den Ergebnissen erkennungsdienstlicher Maßnahmen ab. So sind Zusammenhänge mit etwaigen bereits anderen begangenen Straftaten zu erkennen.

Die drei Tatverdächtigen werden am Sonntagnachmittag (9.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

Sie haben Fragen zum effektiven Schutz vor Einbrechern? Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz des Polizeipräsidiums Dortmund informiert Sie kostenlos - vereinbaren Sie einen Beratungstermin über technische Nach- oder Umrüstung und digitale Installationen. Kontakt: 0231/132 7950.

