Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - SUV-Fahrerin fährt auf und weg

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;

Unfallzeit: 03.04.2023, 17.10 Uhr;

Auf einen roten Opel Astra aufgefahren ist am Montagabend eine Autofahrerin in Gronau. Die Frau war auf der Vereinsstraße in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr die circa 30 bis 45 Jahre alte Fahrerin eines weißen SUV weg. Zu dem Geschehen am Kreisverkehr Vereinsstraße/Kaiserstiege kam es gegen 17.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell