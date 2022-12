Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Schorndorf: (ots)

Eine 82-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr die Karlstraße in Richtung Bahnhof und beabsichtigte nach rechts in die Arnoldstraße einzubiegen. Hierbei übersah die Ford-Lenkerin eine auf dem Radweg entgegenfahrende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 80-jährige Zweiradfahrerin verletzte sich hierbei leicht und musste vom alarmierten Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

