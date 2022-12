Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Betrunkene, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

An einem VW, der in der Zeit von Samstag, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 07 Uhr in der Schellingstraße abgestellt war, fuhr ein bislang Unbekannter den Außenspiegel der Fahrerseite ab und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Essingen: Einbruch

Am Mittwoch verschaffte sich ein Einbrecher in der Zeit zwischen 11:45 Uhr bis 19:40 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Pfirsichweg. Im Haus durchsuchte er mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht sicher. Hinweise auf verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Beleidigungen und Tätlicher Angriff

Am Mittwoch gegen 23 Uhr belästigte ein polizeibekannter 22-Jähriger grundlos Passanten im Innenstadtbereich, schrie lauthals Schimpfwörter herum und fiel mehrfach auf. Da der alkoholisierte Mann trotz entsprechender Aufforderungen der Polizei keine Ruhe gab, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Dabei beleidigte er auch die Polizisten. In Dewangen wurde gegen 1 Uhr ebenfalls ein Betrunkener in der Krähenfeldstraße gemeldet, welcher auf dem Gehweg saß und laut herumschrie. Der Mann war mit rund zweieinhalb Promille alkoholisiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Beim Aufhelfen spuckte er einem Polizisten ins Gesicht. Auch er wurde zur Ausnüchterung und Störungsbeseitigung bis Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen.

Bopfingen-Aufhausen: Sachbeschädigung

An einem Wartehäuschen des Bahnhofs Aufhausen wurde am Mittwoch in der Zeit von 12 Uhr bis 21 Uhr die Scheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Einbrüche

Im Zeitraum von Dienstag, 13:30 Uhr bis Mittwoch, 09:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus "Am Schirenhof" ein. Die Einbrecher gelangten in drei Wohnungen, wo sie zahlreiche Schränke und Schubladen durchsuchten. Welche Beute gemacht wurde, muss noch geklärt werden. Unweit entfernt musste ebenfalls am Dienstag gegen 17:45 Uhr ein Einbruchsversuch "Am Römerkastell" registriert werden. Die Täter drückten hier ein Gartentor auf und begaben sich zur Terrassentür eines Wohnhauses. Hier ließen sie aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen die im genannten Zeitraum und Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Lorch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch in der Zeit zwischen 2 Uhr und 13 Uhr einen Schaden in Höhe von rund 10000 Euro, indem er einen in der Beethovenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Opel streifte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Gschwend: Kupferdiebstahl

An zwei Vereinsheimen in der Steingasse entfernten Diebe eine ca. 30 Meter lange Kupferabdeckung sowie eine etwa 15 Meter lange Kupferrinne und entwendeten diese. Der Diebstahlsschaden wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr bekannt und beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562 entgegen.

Mögglingen: Einbruch

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch in der Zeit von 17 Uhr bis 23:30 Uhr durch Aufhebeln der Kellertür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Fliederstraße und durchwühlten Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge in dem genannten Bereich aufgefallen sind, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell