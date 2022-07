POL-PIING: Betrunken nach Unfall geflüchtet

Ober-Ingelheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 28.07.; auf Freitag, 29.07., werden in Ober-Ingelheim durch unbekannte Täter zwei angeschlossene Fahrräder aus einem Innenhof in Ober-Ingelheim entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter ...

