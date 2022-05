Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwehr heimgesucht

Erfurt (ots)

Einbrecher suchten zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr in Vieselbach heim. Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. An zwei Brandschutztüren scheiterten die Diebe. Anschließend durchwühlten sie mehrere Spinte und stahlen Bargeld aus einer Kaffeekasse. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (JN)

