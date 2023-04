Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert gestürzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Europaplatz;

Unfallzeit: 03.04.2023, 20.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 49-Jährige wollte nach Angaben von Zeugen gegen 20.25 Uhr von der Realschulstraße kommend in Richtung Europaplatz weiterfahren. Dabei sei der Mann gestürzt. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Der Pedelecfahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Eine Ärztin entnahm ihm dort eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell