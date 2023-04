Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Mutmaßliche Unfallverursacherin täuscht Unfall vor

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Wesheimstraße;

Unfallzeit: 03.04..2023, 14.15 Uhr;

Einen wartenden Wagen angefahren hat mutmaßlich eine Autofahrerin am Montag in Ahaus-Wessum. Zu dem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Wesheimstraße kam es gegen 14.15 Uhr. Ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich die zunächst Unbekannte. Das Kennzeichen sowie das Fahrzeug konnten Zeugen beschreiben. Gegen 14.30 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Verkehrsunfallflucht in Stadtlohn gerufen - beteiligt das flüchtige Fahrzeug aus Ahaus-Wessum. Das wussten die Polizisten zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Eine 19 Jahre alte Stadtlohnerin gab an, dass es gegen 14.20 Uhr auf der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und der Verursacher weggefahren sei. Zunächst bestand kein Grund zur Skepsis; wenig später dann doch, als die unterschiedlichen Streifenwagenbesatzungen ihre schriftlichen Arbeiten fertigten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 19-Jährige den Unfall in Stadtlohn erfunden, um mutmaßlich ihre Verkehrsunfallflucht in Ahaus-Wessum zu vertuschen. Nun kommt ein Strafverfahren auf die Stadtlohnerin zu. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell