Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Strohlager gerät in Brand

Schöppingen (ots)

Ereignisort: Schöppingen, Heven;

Ereigniszeit: 02.04.2023, 05.55 Uhr;

Nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten ist eine landwirtschaftliche Halle in Schöppingen. Feuerwehren mehrerer umliegender Gemeinden sowie die Polizei rückten am frühen Sonntagmorgen in die Bauerschaft Heven aus. Da standen bereits das circa 15 Meter mal 30 Meter große Gebäude und das darin gelagerte Stroh in Flammen. Zeugen hatten die Bewohner des Hofes geweckt und die Einsatzkräfte alarmiert, als sie das Feuer bemerkt hatten. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 400.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken übernahm die Brandursachenermittlung. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell